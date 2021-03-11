Сколько существуют экономические отношения между людьми, столько же существуют и различные мошенники, пытающиеся обмануть и, по сути, ограбить доверчивого покупателя. В век информационных технологий всё то же самое, только способы отъёма денег у населения немного отличаются: теперь можно не рисковать здоровьем и/или свободой на рынке или в подземном переходе, а достаточно рассылать фишинговые электронные сообщения.

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В конкретном случае речь идёт о выглядящих достаточно убедительными сообщениях, приглашающих адресатов поиграть в раннюю версию Resident Evil Village. Естественно, внимательно следящие за игровыми новостями геймеры в курсе, что никакого раннего доступа у «Деревни» нет. Однако столь пристально за игровой промышленностью следят далеко не все, поэтому Capcom разослала подписчикам своей информационной рассылки соответствующие письма-уведомления.

В них компания пишет, что приглашения на «ранний доступ» Resident Evil Village являются попыткой фишинга с третьей стороны, поэтому если вы вдруг получили такое «приглашение», то незамедлительно удалите его: не переходите по указанным в нём ссылкам и, тем более, ничего не загружайте.

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Напомним, что Resident Evil Village запланирована к выходу 7 мая на всех актуальных платформах.