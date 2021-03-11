В цифровом магазине Xbox появилась возможность просмотра доступных для игры языков
Компания Microsoft обновила официальный цифровой магазин Xbox, реализовав там возможность просмотреть, на какие языки переведена та или иная игра. Причём, на страничке проекта будет указано, что именно переведено: озвучка, субтитры или интерфейс.
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Решение реализовать такую элементарнейшую функцию назревало очень давно, ведь игроки постоянно жаловались на невозможность узнать, есть ли у игры в магазине Xbox хоть какая-нибудь локализация. В то же самое время в Steam, Epic Games Store и PlayStation Store возможность просмотра доступных языков реализована очень давно.
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Теперь в магазине Xbox просмотр специальной карточки с доступными языками открывается по нажатию кнопки в том месте, где прописаны различные особенности той или иной игры. Компания Microsoft заверяет, что подобные карточки были добавлены на страницы сотен проектов.
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