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В цифровом магазине Xbox появилась возможность просмотра доступных для игры языков

Нововведение напрашивалось очень давно.
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Компания Microsoft обновила официальный цифровой магазин Xbox, реализовав там возможность просмотреть, на какие языки переведена та или иная игра. Причём, на страничке проекта будет указано, что именно переведено: озвучка, субтитры или интерфейс.

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Решение реализовать такую элементарнейшую функцию назревало очень давно, ведь игроки постоянно жаловались на невозможность узнать, есть ли у игры в магазине Xbox хоть какая-нибудь локализация. В то же самое время в Steam, Epic Games Store и PlayStation Store возможность просмотра доступных языков реализована очень давно.

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Теперь в магазине Xbox просмотр специальной карточки с доступными языками открывается по нажатию кнопки в том месте, где прописаны различные особенности той или иной игры. Компания Microsoft заверяет, что подобные карточки были добавлены на страницы сотен проектов.

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