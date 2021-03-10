Аналитики убеждены, что доходы издателей от продаж «лутбоксов» вырастут на треть уже к 2025 году
Буквально вчера мы беседовали с вами о вреде «лутбоксов» и о том, как Германия собирается запретить распространение игр с ненавистными коробками для всех несовершеннолетних. Аналитики считают, что доходы от такого метода монетизации в играх в ближайшие годы только вырастут.
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Так, аналитическая компания Juniper Research опубликовала отчёт с прогнозом по продажам «лутбоксов» аж до 2025 года. В документе указывается, что выручка от продаж виртуальных коробочек с контентом вырастет до 20 миллиардов долларов. Сейчас она, напомним, составляет в среднем $15 миллиардов в год.
Конечно, рост выручки с каждым годом станет замедляться, ведь во многих европейских странах назревают перемены на законодательном уровне: продажу игр с «лутбоксами» собираются упорядочить, ограничив доступ для несовершеннолетних. Возвращаясь к прогнозам от Juniper Research, стоит указать, что около 230 миллионов игроков будут периодически покупать коробки с контентом. Причём, большинство из них станет делать это на смартфонах.
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Аналитики Juniper Research убеждены, что для сохранения уровня доходов от микротранзакций на PC издателям придётся, что называется, «менять правила игры». То есть, продумать изменения в системах боевых пропусков и продажах лутбоксов.
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