Разработчики из Paranoid Interactive совместно с Hyperstrange анонсировали новую игру — Frozenheim. Это градостроительный симулятор, по полный эксплуатирующий актуальную сейчас скандинавскую тему. Он должен появиться в раннем доступе Steam уже 20 мая, а пока мы можем поближе познакомиться с проектом, просмотрев соответствующий трейлер.

реклама

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Игрокам в Frozenheim нужно будет заниматься обустройством отряда изгнанных где-то на северной локации. Быт викингов здесь представлен в таких же аспектах, как в популярной Valheim. Нужно будет обустраивать поселение, занимаясь поиском ресурсов, приготовлением пищи, крафтом и организацией защиты. Совсем как в игре от Iron Gate AB.

реклама

Да, названия у этих проектов похожи, сеттинг — одинаковый, но только авторы «выживастика» выпустили свой Valheim ещё 2 февраля. Кто у кого украл идею — тема для отдельного разговора. Не будем забывать, что Frozenheim — это градостроительный симулятор, поэтому здесь присутствуют различные стратегические механики, связанные с ведением боя и обустройством жилья.