Анонсирован Frozenheim — градостроительный симулятор, копирующий стиль успешной Valheim
Разработчики из Paranoid Interactive совместно с Hyperstrange анонсировали новую игру — Frozenheim. Это градостроительный симулятор, по полный эксплуатирующий актуальную сейчас скандинавскую тему. Он должен появиться в раннем доступе Steam уже 20 мая, а пока мы можем поближе познакомиться с проектом, просмотрев соответствующий трейлер.
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Игрокам в Frozenheim нужно будет заниматься обустройством отряда изгнанных где-то на северной локации. Быт викингов здесь представлен в таких же аспектах, как в популярной Valheim. Нужно будет обустраивать поселение, занимаясь поиском ресурсов, приготовлением пищи, крафтом и организацией защиты. Совсем как в игре от Iron Gate AB.
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Да, названия у этих проектов похожи, сеттинг — одинаковый, но только авторы «выживастика» выпустили свой Valheim ещё 2 февраля. Кто у кого украл идею — тема для отдельного разговора. Не будем забывать, что Frozenheim — это градостроительный симулятор, поэтому здесь присутствуют различные стратегические механики, связанные с ведением боя и обустройством жилья.
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