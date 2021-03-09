Не успели мы и глазом моргнуть, как с момента выхода Warhammer Vermintide 2 минуло вот уже три года. Срок солидный, отметить его надо, поэтому сегодня разработчики из Fatshark объявили о том, что уже в следующем месяце игроки смогут поиграть в крупную контентную добавку под названием Chaos Wastes («Пустощи Хаоса»).

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Строго говоря, название полностью отражает суть грядущего аддона: игроки отправятся в пустоши Хаоса, где их ждёт масса загадочных и потусторонних явлений. Новых противников, правда, ждать не стоит; по крайней мере, пока.

Отметим, что Warhammer Vermintide 2 сравнительно успешный проект: к лету прошлого года в него поиграли более пяти миллионов человек, да и оценки в Steam, традиционно являющиеся точным показателем уровня качества проекта, достаточно высокие.