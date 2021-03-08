Игры из Google Stadia можно будет запускать на Xbox после выхода браузера Edge
Компания Microsoft отрапортовала о начале тестирования браузера Edge на базе движка Chromium для консолей Xbox. В данный момент опробовать программу для сёрфинга смогут только участники группы Alpha Skip-Ahead.
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Браузер Edge, который в скором времени появится на консолях Microsoft, позволит пользователям не только заниматься привычным «сёрфингом», но ещё запускать браузерные игры, различные сервисы и программы для обмена сообщениями, а также игры из библиотеки Google Stadia. Пожалуй, последний факт является наиболее важным, но сможет ли браузер на Xbox повлиять на увеличение клиентской базы облачного сервиса Google — сложный вопрос.
Разумеется, с появлением Edge на Xbox также станет доступен xCloud, облачный игровой сервис от Microsoft, осталось только дождаться выпуска специального приложения.
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