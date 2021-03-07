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Непобедимые викинги: Valheim всё ещё лидирует в чарте Steam, а отечественный Loop Hero стартовал со второго места

В остальном интересного мало.
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Быть может, выходные-праздники ещё не закончились, но на календаре всё же воскресенье, а это значит, что Valve обновила свой очередной недельный чарт продаж. Чарт новый, а вот лидер прежний: на первом месте до сих пор, вот уже пятую неделю подряд располагается скандинавский «выживач» Valheim.

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В целом изменений в чарте приличное количество: со второго места стартовал любопытный и очень тепло принятый публикой отечественный «рогалик» Loop Hero, на пятое место поднялись предварительные заказы кооперативного боевика Outriders, а китайский написанный иероглифами проект полетел со второй позиции вниз сразу на шестую.

Десятка лидеров чарта выглядит следующим образом:

  • Valheim;
  • Loop Hero;
  • Valve Index VR Kit;
  • Deep Rock Galactic;
  • Outriders (предзаказ);
  • 鬼谷八荒;
  • Hades;
  • Baldur’s Gate 3;
  • Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang;
  • Dying Light Enhanced Edition.
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