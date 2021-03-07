Непобедимые викинги: Valheim всё ещё лидирует в чарте Steam, а отечественный Loop Hero стартовал со второго места
Быть может, выходные-праздники ещё не закончились, но на календаре всё же воскресенье, а это значит, что Valve обновила свой очередной недельный чарт продаж. Чарт новый, а вот лидер прежний: на первом месте до сих пор, вот уже пятую неделю подряд располагается скандинавский «выживач» Valheim.
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В целом изменений в чарте приличное количество: со второго места стартовал любопытный и очень тепло принятый публикой отечественный «рогалик» Loop Hero, на пятое место поднялись предварительные заказы кооперативного боевика Outriders, а китайский написанный иероглифами проект полетел со второй позиции вниз сразу на шестую.
Десятка лидеров чарта выглядит следующим образом:
- Valheim;
- Loop Hero;
- Valve Index VR Kit;
- Deep Rock Galactic;
- Outriders (предзаказ);
- 鬼谷八荒;
- Hades;
- Baldur’s Gate 3;
- Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang;
- Dying Light Enhanced Edition.
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