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Microsoft Store опубликовал размеры Resident Evil: Village — игра «весит» на 14 Гбайт больше седьмой части

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На странице Resident Evil: Village в магазине Microsoft Store появилась информация о требуемом свободном месте накопителя. Речь в данном случае идёт о консолях Xbox One и Xbox Series X|S. Оказалось, проекту нужно не менее 50,02 Гбайт — это уже с учётом двух мелких дополнений и мультиплеерного модуля Resident Evil Re: Verse. У последнего тоже имеется отдельная страница в магазине — там указывается, что компоненту отдельно потребуется 15 Гбайт свободного места.

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Проведя элементарнейшие математические расчёты (даже шутить на эту тему не хочется), можно установить, что сама Village будет занимать около 35 Гбайт свободного места накопителя для Xbox One или Xbox Series X|S. Напомним, предыдущая игра серии, Resident Evil 7, требовала только 21 Гбайт места на консолях от Microsoft. В Сети уже появляются подробнейшие шуточные описания, на что были потрачены дополнительные 14 Гбайт. А если быть совсем точным, то два раза по 7 Гбайт.

Resident Evil: Village должна поступить в продажу 7 мая 2021 года, игра выйдет на PC и всех актуальных консолях.

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