«Разрушительная» песочница Teardown получила поддержку «Мастерской Steam»
Песочница Teardown, получившая известность за счёт своего полностью разрушаемого окружения, потихоньку развивается на просторах раннего доступа, и на днях получила одно из самых важных для любой PC-игры обновлений — поддержку «Мастерской Steam», тем самым обеспечив себе приток пользовательсикх модификаций и, как следствие, повысив свою расчётную продолжительность жизни.
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На текущий момент в «Мастерской» уже доступно свыше сотни различных модификаций на любой вкус; можно только предположить, как много модификаций появится у игры через несколько месяцев, а лучше — через год.
Напомним, Teardown присутствует в Steam по программе раннего доступа с осени прошлого года; за это время проект получил 95-процентный общий пользовательский рейтинг, а вплоть до 8 марта игру можно будет приобрести с 20-процентной скидкой, или всего за 399 рублей.
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