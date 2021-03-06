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«Разрушительная» песочница Teardown получила поддержку «Мастерской Steam»

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Песочница Teardown, получившая известность за счёт своего полностью разрушаемого окружения, потихоньку развивается на просторах раннего доступа, и на днях получила одно из самых важных для любой PC-игры обновлений — поддержку «Мастерской Steam», тем самым обеспечив себе приток пользовательсикх модификаций и, как следствие, повысив свою расчётную продолжительность жизни.

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На текущий момент в «Мастерской» уже доступно свыше сотни различных модификаций на любой вкус; можно только предположить, как много модификаций появится у игры через несколько месяцев, а лучше — через год.

Напомним, Teardown присутствует в Steam по программе раннего доступа с осени прошлого года; за это время проект получил 95-процентный общий пользовательский рейтинг, а вплоть до 8 марта игру можно будет приобрести с 20-процентной скидкой, или всего за 399 рублей.

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Valera Gabrelyan
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Да блин, это уже не бенчмарки, а маркетинговые площадки уже. Особенно Юзербенч.
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Лучезарная Куртка
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Собакевич
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При чем тут мобильность?! Просто автор предлагает нам всё купить два раза. Прям засланный казачок.
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Valera Gabrelyan
14:36
Поменялось, да в юзере данные непонятные, ещё на паре форумов, тоже что-то неясно было. Причём новости чуть ли не одна за другой выходили, и там то 11 поколение обходит зен 3, в следующей у них парите...
В первом профессиональном обзоре Core i7-11700K продемонстрировал разочаровывающие результаты
AMD
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omoikane
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есть же СFX(на Octopus), начнут майнить его.
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terenty79
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Камрон Эшонходжаев
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Valera Gabrelyan
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Камрон Эшонходжаев
14:32
60К? Ты серьёзно? 3060 сам скока стоит?
RTX 3080 Ti получит защиту от майнеров как у RTX 3060
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