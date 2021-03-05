В игры серии The Division сыграли более сорока миллионов человек
Ubisoft рассказала о планах по развитию The Division 2 и попутно поделилась радостным для себя известием: в обе части серии суммарно сыграли уже более сорока миллионов человек. Напомним, недавно Ubisoft объявила о продолжении контентной поддержки The Division 2 в этом году, и вот, сегодня стали известны первые подробности.
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К основной команде разработчиков из Ubisoft Massive присоединится коллектив Ubisoft Bucharest. Вместе разработчики планируют добавить в The Division 2 некий особый игровой режим, который должен прийтись по душе ценителям разнообразия. Конкретной информации пока нет, и тому есть объяснение: хотя планами авторы поделились, их воплощение находится на совсем ранней стадии, так что вряд ли имеет смысл ждать значимых нововведений до конца года.
От проведения новых игровых сезонов в The Division 2 отказались: вместо этого решено повторно провести предыдущие сезоны. Трудно сказать, та ли эта поддержка, которую хотели игроки, но уж что есть.
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