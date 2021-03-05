Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В игры серии The Division сыграли более сорока миллионов человек

Это действительно много для данных проектов.
+
Много 3060 Ti в продаже, цены пошли вниз, смотри
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке

Ubisoft рассказала о планах по развитию The Division 2 и попутно поделилась радостным для себя известием: в обе части серии суммарно сыграли уже более сорока миллионов человек. Напомним, недавно Ubisoft объявила о продолжении контентной поддержки The Division 2 в этом году, и вот, сегодня стали известны первые подробности.

реклама

анонсы и реклама
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

К основной команде разработчиков из Ubisoft Massive присоединится коллектив Ubisoft Bucharest. Вместе разработчики планируют добавить в The Division 2 некий особый игровой режим, который должен прийтись по душе ценителям разнообразия. Конкретной информации пока нет, и тому есть объяснение: хотя планами авторы поделились, их воплощение находится на совсем ранней стадии, так что вряд ли имеет смысл ждать значимых нововведений до конца года.

От проведения новых игровых сезонов в The Division 2 отказались: вместо этого решено повторно провести предыдущие сезоны. Трудно сказать, та ли эта поддержка, которую хотели игроки, но уж что есть.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft the division 2 ubisoft massive
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В игры серии The Division сыграли более сорока миллионов человек
+
DiRT 5 и NBA 2K21 стали временно бесплатными в Steam
3
Для Euro Truck Simulator 2 анонсировано полностью посвящённое России дополнение
2
Глава Take-Two считает, что геймеры готовы платить за игры по $70
10
После отмены перезапуска Artifact «онлайн» проекта вырос до тысячи человек
1
Автор A Way Out и It Takes Two считает несправедливым объём обрушившейся на Cyberpunk 2077 критики
9

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 47
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 144
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 30
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 32
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
1 марта 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как мне удалось победить зависания компьютера и постоянно увеличивающиеся ошибки UltraDMA на SSD
123
Краткая история моих видеокарт: от 8600 GT до GTX 1070
125
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 100R
11
Схватка рекордсменов: Vega 64 OC vs Radeon VII OC в 4К
351
Windows 10 Pro предлагается с большой скидкой на распродаже к 8 марта
Tom Clancy's The Division и The Division 2: тестирование лучших игровых компьютеров
7
Обзор игровой мыши ASUS ROG Keris Wireless
1
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
6

Сейчас обсуждают

Karely Coleman
21:59
ставлю на радик
Новая Radeon RX 6700 XT оказалась даже лучше, чем мы думали
AnDron
21:58
если вырастут ставки то сшп не сможет обслуживать свой гигантский долг. зеленую бумагу еще напечатают огромными тиражами. никуда "дешевые деньги" не уйдут.
Глава DNS признал провал с продажей GeForce RTX 3060, но не знает как решить проблему майнеров
Freeman00
21:57
В России автомобили LADA покупают в десятки раз больше чем Jaguar. А по факту японцы на своей волне - можно было бы сделать заголовок таким: Сони сосёт с заглотом у ниндендо.
В Японии PlayStation 5 покупают в десятки раз больше, чем Xbox Series X/S
Зю
21:50
Ну и правильно. Нефиг занимать частоты устаревшими технологиями. А то потом ноют, что частот на 5G не хватает. 99.9%, что принудительно хотят отдать эти частоты под 5G.
Клиенты Мегафона и Ростелекома могут лишиться интернета из-за истекающей лицензии на радиочастоты
Boris Koltsov
21:49
пасиб, мы и так поездим...
Для Euro Truck Simulator 2 анонсировано полностью посвящённое России дополнение
CTyDeHT
21:48
GeForce 6800 LE от глюкобайт?
Краткая история моих видеокарт: от 8600 GT до GTX 1070
Ляд
21:48
32 ядра на 5 ГГц. У синих ещё остались нефонаты? )))
AMD Ryzen Threadripper 3970X на частоте 5424 МГц обновил рекорд Cinebench R20
kemiisto
21:47
Забавно что про украсть, подмутить и обмануть, высказалось существо, которое втихушку майнит на рабочих ноутбуках. :D
Глава Take-Two считает, что геймеры готовы платить за игры по $70
Kotory
21:45
Реалистичные убитые в говно дороги и систему платон реализуют? Нужно чтобы аутентичненько было
Для Euro Truck Simulator 2 анонсировано полностью посвящённое России дополнение
*Tiger*
21:44
А что с 19 не так?
Веб-версия Excel получила историю версий и другие значительные обновления
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем