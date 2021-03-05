Выручка мобильной версии Genshin Impact приблизилась к 900 млн долларов
Genshin Impact — это один из тех проектов, в которые играли да-а-алеко не все, но хотя бы краем уха слышал каждый. Как стало известно благодаря подсчётам аналитической компании Sensor Tower, имеющегося у Genshin Impact количества поклонников оказалось достаточно, чтобы на одних только мобильных платформах обеспечить проекту выручку, равную 873 миллионам долларов.
реклама
По статистике Sensor Tower, Genshin Impact на данный момент является третьим по общей выручке мобильным проектом из тех, что существуют или вышли в промежутке от 28 сентября 2020 года по 28 февраля текущего года.
реклама
Наиболее прибыльным рынком для Genshin Impact остаётся её родной — китайский. На его долю приходится 29 % всей игровой выручки. На втором и третьем местах расположились Япония и США с 27 % и 18,5 % общей выручки соответственно. Наиболее платёжеспособной закономерно остаётся «яблочная» аудитория: на долю Apple AppStore приходится 60 % мобильной выручки Genshin Impact, на долю Google Play — 40 %.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила