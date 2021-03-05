Genshin Impact — это один из тех проектов, в которые играли да-а-алеко не все, но хотя бы краем уха слышал каждый. Как стало известно благодаря подсчётам аналитической компании Sensor Tower, имеющегося у Genshin Impact количества поклонников оказалось достаточно, чтобы на одних только мобильных платформах обеспечить проекту выручку, равную 873 миллионам долларов.

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По статистике Sensor Tower, Genshin Impact на данный момент является третьим по общей выручке мобильным проектом из тех, что существуют или вышли в промежутке от 28 сентября 2020 года по 28 февраля текущего года.

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Наиболее прибыльным рынком для Genshin Impact остаётся её родной — китайский. На его долю приходится 29 % всей игровой выручки. На втором и третьем местах расположились Япония и США с 27 % и 18,5 % общей выручки соответственно. Наиболее платёжеспособной закономерно остаётся «яблочная» аудитория: на долю Apple AppStore приходится 60 % мобильной выручки Genshin Impact, на долю Google Play — 40 %.