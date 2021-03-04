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Авторы Marvel’s Avengers в новом видео напомнили о скором выходе «некстгенного» обновления

Но ничего нового не рассказали. Впрочем, этого и не требовалось.
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До выхода обновления, которое облагородит внешний вид супергеройского боевика Marvel’s Avengers на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, осталось ровно две недели. По такому случаю разработчики из Crystal Dynamics решили опубликовать новый видеоролик, в котором, по иронии, не рассказывается ничего нового — лишь хорошо забытое старое.

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Создатели игры напомнили, что на новых консолях фанатов Marvel’s Avengers ждут быстрые загрузки, текстуры высокого разрешения, повышенная детализация, улучшенная разрушаемость, более высокая детализация моделей персонажей, а также полная поддержка современных консольных контроллеров и их функций.

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Выход обновления состоится 18 марта.

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Авторы Marvel’s Avengers в новом видео напомнили о скором выходе «некстгенного» обновления
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