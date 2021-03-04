Souls-подобный экшен Mortal Shell разошёлся тиражом в 500 тысяч копий
Издатель Souls-подобного экшена Mortal Shell рассказал, что совокупный тираж проекта превысил отметку в 500 тысяч проданных копий. Напомним, игра изначально появилась в продаже 18 августа на PC, Xbox One и PlayStation 4 в цифровом магазине Epic Games Store.
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За разработку Mortal Shell отвечала компания Cold Symmetry, среди основателей которых есть люди, приложившие руку к Diablo III.
Если вы надумаете познакомиться с Mortal Shell на консолях нового поколения, то там это самое знакомство можно начать с покупки Enhanced Edition — оно доступно как для PlayStation 5, так и для Xbox Series X|S. Расширенное издание поступило в продажу 4 марта, на новых консолях игроки смогут запускать проект с улучшенными текстурами, а также в разрешении 4K и при 60 fps (на Xbox Series X и PlayStation 5) или с 30 fps (для Xbox Series S).
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В Steam представленной Mortal Shell до сих пор нет — выход намечен на лето нынешнего года.
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