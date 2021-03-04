8 минут игрового процесса Elite Dangerous Odyssey и скорое начало «альфы»
Разработчики из Frontier Developments, быть может, и отложили запуск масштабного и многообещающего дополнения Odyssey для своего космосима Elite Dangerous, но без информации сообщества не оставляют. Сегодня, например, авторы поделились сразу двумя радостными известиями. Во-первых, 29 марта на PC стартует альфа-тестирование дополнения, в котором могут принять участие все желающие, а во-вторых, нашему вниманию представили весьма продолжительный по современным меркам видеоролик с записью игрового процесса.
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В нижеуказанном видео показан кооперативный режим на троих, в рамках которого нам вместе с напарниками нужно «зарейдить» военное укрепление, долетев до него на космическом корабле, а дальше уже на своих «двоих». Напомним, что возможность выходить из кабины корабля — главное и одно из самых долгожданных нововведений в Elite Dangerous.
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Само дополнение станет доступно не раньше конца весны на PC и не раньше осени — на консолях.
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