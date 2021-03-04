В Epic Games Store раздают Wargame Red Dragon, а на следующей неделе подарят градострой Surviving Mars
Очередной четверг — очередной повод написать заметку про бесплатную раздачу игр в Epic Games Store. Сегодня магазин предлагает игрокам забрать в вечное пользование стратегию Wargame Red Dragon, посвящённую масштабным сражениям крупных и не очень государств с участием военной техники.
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Акция продлится ровно неделю, и в следующий четверг подарок в Epic Games Store сменится на градостроительный симулятор , посвящённый налаживанию быта и добыче ресурсов на марсианской колонии.
Epic Games будет раздавать игры в своём магазине как минимум до конца года, так что следите за новостями и готовьтесь и дальше расширять свою подарочную игротеку в EGS.
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