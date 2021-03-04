Компания Microsoft представила Power Fx — так называемый low-code язык программирования с открытым исходным кодом, основанный на синтаксисе функций Excel. Представленный язык Power Fx предназначен для настройки отдельных процессов в Power Platform — специальной платформе редмондцев для автоматизации процессов в бизнесе.

реклама

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Microsoft уверена, что у Power Fx получится снискать популярность по трём основным причинам:

1. Power Fx — low-code язык с открытым исходным кодом под лицензией MIT. Microsoft считает, что идеология open-source, обеспечившая беспрепятственное и повсеместное внедрение языков C# и Typescript, поможет популяризировать и Power Fx. На Github этот проект уже присутствует, а в репозитории Power-Fx выложена подробнейшая документация на язык с типами данных, операторами, переменными и грамматическими правилами. Возможности применения нового языка в документации тоже прописаны.

2. В основе Power Fx действительно лежит Microsoft Excel. Используя формулы, которые уже знакомы сотням миллионов пользователей, Power Fx позволяет широкому кругу людей воспользоваться хорошо известными им знаниями и навыками для построения решений low-code. То есть, ключевая идея Power Fx состоит в том, чтобы снизить порог вхождения до уровня продвинутого пользователя Excel. Язык позиционируется как общая площадка, где бизнес-пользователи и профессиональные разработчики смогут решать проблемы, используя понятную друг другу логику программирования.

3. Power Fx получит интеграцию в Microsoft Power Virtual Agents, Microsoft Database и Power Apps на основе моделей. Редмондцы собираются улучшать Power Fx и приглашают пользователей и разработчиков присоединиться к этому проекту. В ближайшем времени там появятся именованные формулы, дополнительные пользовательские функции и расширенный набор функций Excel, а также дополнительные типы данных и поддержка динамических схем. Обработчик ошибок тоже со временем будет совершенствоваться.

реклама

Если вы хотите узнать больше о новинке и разобраться во всех деталях, то блог Грега Линдхорста (Greg Lindhorst), главного идеолога языка Power Fx, просто обязателен к ознакомлению.