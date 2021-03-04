Разработчики из компании Gaijin Entertainment поделились свежими новостями насчёт экшена Enlisted. Во-первых, этот проект появился на консоли PlayStation 5, во-вторых, он получил кампанию «Вторжение в Нормандию».

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Если говорить о версии игры для PS5, то там Enlisted работает в разрешении 4K и при 60 fps, разработчики заверяют, что всё это актуально для PC и Xbox Series X|S. Что до кампании «Вторжение в Нормандию», то она доступна всем участникам ЗБТ на постоянной основе. Специально для этого этапа разработчики приготовили 18 уровней с новым оружием, техники и отрядами. Дополнительно была открыта возможность обучения бойцов и расширения отрядов, новые миссии тоже появились.

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В миссиях игроку принять бой в оккупированном прибрежном поселении и увидеть «истинное лицо войны в испепелённом бомбёжками городе». Для успешного ведения боя выдадут новые единицы вооружения и техники. Параллельно в магазин завезли тоже кое-что интересное. На всех платформах появились наборы с двумя новыми отрядами из «Вторжения в Нормандию»: 83-я дивизия США с пистолетами-пулемётами M2 Hyde и 77-я дивизия вермахта спистолетами-пулемётами MP 28. Покупка любого набора предоставит вам гарантированный доступ к ЗБТ Enlisted, а также к кампаниям «Битва за Москву» и «Вторжение в Нормандию».

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Подробнее о «Вторжении в Нормандию» можно прочитать на официальном сайте проекта.