В магазине GOG началась распродажа классических стратегий
В магазине GOG началась новая распродажа, посвящённая классическим стратегиям. Если вы давно хотели обзавестись полюбившимся с давних времён проектом — это ваш шанс.
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Предложений много, выделить среди них наиболее важные будет сложно, но мы постараемся. Вот список интересных игр (на наш субъективный взгляд):
- Sid Meier’s Pirates! — 89 рублей;
- Sid Meier's Civilization III Complete — 69 рублей;
- Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition — 189 рублей;
- S2: Silent Storm Gold Edition — 49 рублей;
- Jagged Alliance — 39 рублей;
- Jagged Alliance 2 — 49 рублей;
- Heroes of Might and Magic 3: Complete — 159 рублей;
- Heroes of Might and Magic 5: Bundle — 259 рублей;
- XCOM: Enemy Unknown Complete Pack — 339 рублей;
- XCOM 2 — 339 рублей;
- Battletech — 189 рублей;
- Xenonauts — 119 рублей;
- Демиурги — 49 рублей;
- Демиурги II — 49 рублей.
Распродажа продлится до 8 марта и закончится в 17:00 по московскому времени.
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