В магазине GOG началась новая распродажа, посвящённая классическим стратегиям. Если вы давно хотели обзавестись полюбившимся с давних времён проектом — это ваш шанс.

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Предложений много, выделить среди них наиболее важные будет сложно, но мы постараемся. Вот список интересных игр (на наш субъективный взгляд):

Sid Meier’s Pirates! — 89 рублей;

Sid Meier's Civilization III Complete — 69 рублей;

Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition — 189 рублей;

S2: Silent Storm Gold Edition — 49 рублей;

Jagged Alliance — 39 рублей;

Jagged Alliance 2 — 49 рублей;

Heroes of Might and Magic 3: Complete — 159 рублей;

Heroes of Might and Magic 5: Bundle — 259 рублей;

XCOM: Enemy Unknown Complete Pack — 339 рублей;

XCOM 2 — 339 рублей;

Battletech — 189 рублей;

Xenonauts — 119 рублей;

Демиурги — 49 рублей;

Демиурги II — 49 рублей.

Распродажа продлится до 8 марта и закончится в 17:00 по московскому времени.