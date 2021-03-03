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В магазине GOG началась распродажа классических стратегий

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В магазине GOG началась новая распродажа, посвящённая классическим стратегиям. Если вы давно хотели обзавестись полюбившимся с давних времён проектом — это ваш шанс.

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Предложений много, выделить среди них наиболее важные будет сложно, но мы постараемся. Вот список интересных игр (на наш субъективный взгляд):

  • Sid Meier’s Pirates! — 89 рублей;
  • Sid Meier's Civilization III Complete — 69 рублей;
  • Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition — 189 рублей;
  • S2: Silent Storm Gold Edition — 49 рублей;
  • Jagged Alliance — 39 рублей;
  • Jagged Alliance 2 — 49 рублей;
  • Heroes of Might and Magic 3: Complete — 159 рублей;
  • Heroes of Might and Magic 5: Bundle — 259 рублей;
  • XCOM: Enemy Unknown Complete Pack — 339 рублей;
  • XCOM 2 — 339 рублей;
  • Battletech — 189 рублей;
  • Xenonauts — 119 рублей;
  • Демиурги — 49 рублей;
  • Демиурги II — 49 рублей.

Распродажа продлится до 8 марта и закончится в 17:00 по московскому времени.

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