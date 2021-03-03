Разработчики из Paradox Interactive решили, что будет правильно добавить правителю в Crusader Kings III поэтическую черту характера, благодаря которой он сможет словом добиваться поставленных перед собой и государством задач.

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В первую очередь, конечно, правитель-поэт сможет использовать свой талант для привлечения внимания, повышения авторитета и даже оправдания своих, казалось бы, губительных действий. Не обошлось и без весёлой функции: Paradox посчитала забавным сделать возможность читать свои великолепные (на самом деле, конечно, нет) стихотворения несчастным заключённым в застенках, в результате чего те начнут молить о пощаде и выдадут требуемую от них информацию.

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«Надеюсь, ты не против, если я почитаю тебе одни из моих... лучших стихотворений».

Примечательно то, что в игру будет вмонтирован генератор стихотворений, так что вы сможете самостоятельно прочесть то, чем ваш игровой аватар истязал узников.

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Напомним, Crusader Kings III вышла осенью прошлого года и получила очень высокие пользовательские оценки вкупе с рекордным для франшизы «онлайном» и впечатляющими показателями продаж.