Разработчики из студии Warcave представили свежий трейлер Black Legend — мрачной пошаговой ролевой игры, действие которой происходит в проклятом городе Грант образца XVII века из альтернативной истории. Игроку нужно дать отпор кошмарным оккультистам в кампании благородных мятежников. В Black Legend перед нами ставится максимально благородная цель: развеять туман, окутывающий улицы города и сводящий жителей с ума.

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Для достижения поставленной цели в обязательно порядке придётся устранить алхимика Мефисто — именно он окутал город в туман. Black Legend позволит опробовать 15 различных классов с уникальным геймплеем, сложно устроенную боевую систему и два режима прохождения. Более простой режим спроектирован так, чтобы игрока ничего не отвлекала от сюжет, а опытным игрокам должен прийтись по вкусу сложный режим «без права на ошибку».

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Black Legend выйдет на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и даже Switch. В Steam игра выйдет уже 25 марта нынешнего года.