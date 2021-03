В конце месяца пройдёт давно уже ставшая традиционной церемония награждения премии BAFTA Games Awards, а пока что Британская академия кино и телевизионных искусств предоставила всем желающим возможность ознакомиться с номинантами во всех категориях. Забегая немного вперёд, сразу отметим, что церемонию мягонько «оккупировали» проекты от Sony, а прошлогодняя The Last of Us Part II и вовсе претендует аж на четырнадцать наград, что является абсолютным рекордом BAFTA Games Awards за всю её историю. Предлагаем не тянуть резину, а сразу перейти к номинациям и номинантам.

Лучшая анимация:

Doom Eternal;

Final Fantasy VII Remake;

The Last of Us Part II;

Marvel’s Spider-Man Miles Morales;

Ori and the Will of the Wisps;

Spiritfarer.

Лучшее художественное достижение:

Cyberpunk 2077;

Dreams;

Ghost of Tsushima;

Hades;

Half-Life Alyx;

The Last of Us Part II.

Лучшее достижение в звуковом сопровождении:

Astro’s Playroom;

Ghost of Tsushima;

Hades;

Half-Life Alyx;

The Last of Us Part II;

Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Лучшая игра:

Animal Crossing New Horizons;

Ghost of Tsushima;

Hades;

Half-Life Alyx;

The Last of Us Part II;

Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Лучшая британская игра (BAFTA — всё же английская церемония):

Dreams;

F1 2020;

Fall Guys;

The Last Campfire;

Röki;

Sackboy A Big Adventure.

Лучший дебют:

Airborne Kingdom;

Call of the Sea;

Carrion;

Factorio;

The Falconeer;

Röki.

Лучшая развивающаяся игра:

Destiny 2 Beyond Light;

Dreams;

Fall Guys;

Fortnite;

No Man’s Sky;

Sea of Thieves.

Лучшая семейная игра:

Animal Crossing New Horizons;

Astro’s Playroom;

Dreams;

Fall Guys;

Minecraft Dungeons;

Sackboy A Big Adventure.

«Игра за пределами развлечения»:

Animal Crossing New Horizons;

Before I Forget;

Dreams;

The Last of Us Part II;

Spiritfarer;

Tell Me Why.

Лучший геймдизайн:

Animal Crossing New Horizons;

Astro’s Playroom;

Ghost of Tsushima;

Hades;

Half-Life Alyx;

The Last of Us Part II.

Лучший мультиплеер:

Animal Crossing New Horizons;

Deep Rock Galactic;

Fall Guys;

Ghost of Tsushima;

Sackboy A Big Adventure;

Valorant.

Лучшее музыкальное сопровождение:

Ghost of Tsushima;

Hades;

The Last of Us Part II;

Marvel’s Spider-Man Miles Morales;

Ori and the Will of the Wisps;

Sackboy A Big Adventure.

Лучшее повествование:

Assassin’s Creed Valhalla;

Cyberpunk 2077;

Ghost of Tsushima;

Hades;

Kentucky Route Zero TV Edition;

Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Лучший проект в новой франшизе:

Carrion;

Fall Guys;

Ghost of Tsushima;

Hades;

Kentucky Route Zero TV Edition;

Spiritfarer.

Лучший исполнитель главной роли:

Эшли Джонсон в роли Элли в The Last of Us Part II;

Черами Ли в роли Ви-женщины в Cyberpunk 2077;

Коди Кристиан в роли Клауда в Final Fantasy VII Remake;

Даисукэ Цудзи в роли Дзина Сакая в Ghost of Tsushima;

Лора Бэйли в роли Эбби в The Last of Us Part II;

Наджи Джетер в роли Майлза Моралеса в Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Лучший исполнитель роли второго плана:

Карла Тассара в роли Джуди Альварес в Cyberpunk 2077;

Джеффри Пирс в роли Томми в The Last of Us Part II;

Логан Каннингем в роли Хейдса, Ахилла, Посейдона, Астерия, Харона и От-Автора в Hades;

Патрик Галлагер в роли Хотун-хана в Ghost of Tsushima;

Шеннон Вудвард в роли Дины в The Last of Us Part II;

Трой Бэйкер в роли Джоэла в The Last of Us Part II.

Награда за технические достижения:

Demon’s Souls Remake;

DOOM Eternal;

Dreams;

Microsoft Flight Simulator;

The Last of Us Part II;

Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Лучшая игра по мнению общественности:

Animal Crossing New Horizons;

Call of Duty Warzone;

Ghost of Tsushima;

Hades;

The Last of Us Part II;

Valorant.

Победителей в номинациях огласят 25 марта.