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В Steam появилась базовая версия Control, которая стоит лишь на 100 рублей дешевле Ultimate-издания

Странности ценообразования.
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До настоящего момента в Steam можно было прикупить Ultimate-издание экшена Control, включающее в себя оба дополнения (Foundation и AWE). Теперь же в магазине Valve появилось и обычное издание игры, но к ценообразованию у любого здравомыслящего человека возникнут вопросы.

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Так, за стандартное издание в Steam просят 1499 рублей, а за Ultimate — 1599 рублей. То есть, разница составляет всего лишь 100 рублей. Этот тот самый случай, когда обратиться за покупкой в EGS будет выгоднее, ведь там базовый Control обойдётся в 1299 рублей (полная версия с дополнениями стоит чуть дороже, 1649 рублей). Сезонный пропуск в Steam стоит дороже (1069 против 599 рублей в EGS), но отдельно дополнения стоят одинаково в обоих магазинах. В общем, странное ценообразование.

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