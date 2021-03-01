Состоялся релиз Whispering Hills — модификации для Fallout 4, вдохновленной Silent Hill
Разработчик-энтузиаст, скрывающийся под ником Mangaclub, выпустил модификацию Whispering Hills для Fallout 4. Найти фанатское творение можно на сайтах NexusMods и ModDb. Работа над модом продолжается, выпущенный вариант — далеко не финальный. На самом деле, в Whispering Hills входит только первый эпизод, предоставляющий игрокам возможность прогуляться по небольшому участку города Сентрейлии. Несложно догадаться, что автор модификации вдохновлялся серией Silent Hill, и вы сейчас в этом убедитесь сами.
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Например, в первом эпизоде можно побывать в начальной школе Мидвич, которая переехала сюда прямиком из первой Silent Hill. В представленной модификации нам даже дадут возможность увидеть Пирамидоголового — он встретится игроку при прохождении одной из сюжетных арок.
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Ещё один узнаваемый элемент игр Silent Hill — туман, он тут повсюду. Для более полного погружения Mangaclub не поленился заменить основные звуковые эффекты в игре и добавить парочку уникальных монстров. Дизайн последних, опять же, прямо указывает на Silent Hill как источник вдохновения. Whispering Hills доступен не только на PC, но и на Xbox — для этого потребуется перейти в специальный раздел с модификациями Fallout 4.
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