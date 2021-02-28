Похоже, череда феноменально успешных инди-релизов в Steam продолжается. Проект Valheim, который полюбился многим поклонникам жанра исследовательских игр с элементами выживания и RPG, вот уже четвёртую неделю подряд не стремится освобождать дорогу «молодым» и конкретно оккупировал верхнюю ступеньку пьедестала еженедельного чарта продаж Steam.

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Изменений в чарте, по традиции, не очень много; отметить хочется лишь тот факт, что Cyberpunk 2077 вылетела из самых популярных игр на платформе и возвращаться в лидеры, по всей видимости, уже не собирается. Десятка выглядит следующим образом:

Valheim;

Valve Index VR Kit;

鬼谷八荒;

Persona 5 Strikers;

Persona 5 Strikers (предзаказ);

Stardew Valley;

Outriders (предзаказ);

Nioh 2 The Complete Edition;

Baldur’s Gate 3;

Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang.

Причины взлёта Outriders и Baldur’s Gate легко объяснимы: у первой на днях появилась демоверсия, после которой многие захотели оформить на проект предварительный заказ. Вторая получила огромное обновление с новым игровым классом, тем самым повысив свою упоминаемость в Сети, что также привлекло проекту внимание.