После того, как Electronic Arts объявила о возвращении каталога своих игр в Steam, стало предельно очевидно, что королевскую битву Apex Legends там ожидает вторая жизнь. Так и произошло, и проект периодически обновляет свои рекорды «онлайна» на данной площадке. Вчера вечером, например, в Apex Legends в Steam одновременно присутствовали 198 235 человек. Предыдущий рекорд, который, впрочем, отставал от нового всего на пару тысяч пользователей, был установлен 10 февраля.

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Между тем Apex Legends пользуется огромной популярностью и в стримерско-зрительском сегменте. Так, на момент публикации этой заметки число зрителей прямых трансляций по Apex Legends на Twitch составляло без малого 84 тысячи. По данному параметру «батлрояль» от Respawn Entertainment уступил лишь таким категориям-мастодонтам, как League of Legends, «Общение», PUBG, Dota 2 и Grand Theft Auto V.