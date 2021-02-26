Девелоперы из Larian Studios выпустили крупное обновление для ролевой игры Baldur’s Gate III. Это уже четвёртый по счёту контентный патч для данного проекта, и авторы называют его самым большим по наполнению. Напомним, на прошлой неделе специалисты из Larian провели стрим, где в деталях рассказали, что будет в четвёртом обновлении.

реклама

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже <b>RTX 3060 MSI Gaming X</b> в Compeo.ru <b>RTX 3060</b> MSI Eagle в Compeo.ru RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) RTX 3070 в наличии, смотри цены Еще одна RTX 3070 по сниженной цене Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр RTX 3090 всего на 10% дороже чем 3080 На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Много RTX 3090 в XPERT.RU

Самое главное нововведение — класс друида, имеющий два уникальных подкласса: круг Земли и круг Луны. Друид получился довольно интересным классом, это было хорошо заметно и на стриме. Он умел превращаться в животных, кататься огненным шаром по поле боя и общаться с представителями фауны. Четвёртое обновление для Baldur’s Gate II также добавило в игру режим кубика со смещённым центром тяжести — при его активации пользователь сможет избежать череды неудачных выпадений.

Картинка Baldur’s Gate III стала сочнее, её улучшили с помощью новых эффектов и доработанным освещением. Авторы также поправили кое-что в балансе, внесли мелкие изменения в интерфейс и добавили возможность для игрока в любой момент убежать с поля боя. Стабильность клиента тоже была улучшена — вылетов стало меньше.

реклама

Заинтересованным в Baldur’s Gate III и самом четвёртом патче для неё стоит перейти вот по этой ссылке.