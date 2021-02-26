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Baldur’s Gate III получила самое большое обновление с новым классом персонажа

Друид — это весело.
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Девелоперы из Larian Studios выпустили крупное обновление для ролевой игры Baldur’s Gate III. Это уже четвёртый по счёту контентный патч для данного проекта, и авторы называют его самым большим по наполнению. Напомним, на прошлой неделе специалисты из Larian провели стрим, где в деталях рассказали, что будет в четвёртом обновлении.

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Самое главное нововведение — класс друида, имеющий два уникальных подкласса: круг Земли и круг Луны. Друид получился довольно интересным классом, это было хорошо заметно и на стриме. Он умел превращаться в животных, кататься огненным шаром по поле боя и общаться с представителями фауны. Четвёртое обновление для Baldur’s Gate II также добавило в игру режим кубика со смещённым центром тяжести — при его активации пользователь сможет избежать череды неудачных выпадений.

Картинка Baldur’s Gate III стала сочнее, её улучшили с помощью новых эффектов и доработанным освещением. Авторы также поправили кое-что в балансе, внесли мелкие изменения в интерфейс и добавили возможность для игрока в любой момент убежать с поля боя. Стабильность клиента тоже была улучшена — вылетов стало меньше.

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Заинтересованным в Baldur’s Gate III и самом четвёртом патче для неё стоит перейти вот по этой ссылке.

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