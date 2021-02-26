Релиз Oddworld Soulstorm столько раз откладывался, а его разработчики с такой неохотой делятся подробностями релиза, что когда они наконец-то соизволили назвать точную дату выхода своего творения на минувшей State of Play, мы этого даже не заметили. Что ж, надо навёрстывать упущенное: Oddworld Soulstorm выйдет на всех целевых платформах 6 апреля.

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Напомним, что Oddworld Soulstorm является прямым сиквелом Oddworld New'N'Tasty: раса нашего главного героя Эйба в очередной раз попала в рабство, и только он, смелый герой-освободитель сможет вновь помочь своему народу, которому нечего терять, кроме своих оков.

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При желании, к слову, на Oddworld Soulstorm уже можно оформить предварительный заказ: в Epic Games Store проект предлагается за 1 099 рублей.