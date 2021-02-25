EA рассказала о влиянии игроков на процесс принятия решений в компании
За многие годы у Electronic Arts сформировался образ эдакой корпорации зла, которая ни перед чем не остановится, чтобы извлечь сверхприбыль из ничего. На практике же руководство компании усердно трудится над изменением этого неблагоприятного имиджа, и в интервью с журналистами IGN руководитель внутренних студий EA Лора Миле рассказала об этом подробнее.
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По словам Миле, на посту руководителя внутренних студий EA она поставила перед собой задачу сильнее прислушиваться к голосу игроков и вовлечь сообщество непосредственно в процесс создания игр. Именно благодаря простым игрокам, их просьбам и пожеланиям, уточняет Миле, и появился сборник Command & Conquer Remastered Collection, готовится сборник ремастеров Mass Effect Legendary Edition, был наведён порядок в Star Wars Battlefront II и многих других играх франшиз издательства.
Миле напоминает, что её путь в игровой индустрии начался с позиции простого разработчика в Westwood Studios, поэтому она лучше многих знает всю «кухню» производства игр и сложностей, с которыми приходится сталкиваться девелоперам. За годы у Миле сформировалось безграничное уважение к труду простых разработчиков, а EA старается давать своим внутренним коллективам свободу творчества.
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Но свобода свободой, игроки игроками, а Electronic Arts всё же остаётся публичной компанией, в основе деятельности которой — извлечение прибыли. Поэтому зачастую издательству приходится принимать волевые решения несмотря ни на что. В целом на сегодняшний день EA стремится соблюдать баланс, при котором диктатура соседствует с «гласом народа» и творческой свободой разработчиков.
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