За многие годы у Electronic Arts сформировался образ эдакой корпорации зла, которая ни перед чем не остановится, чтобы извлечь сверхприбыль из ничего. На практике же руководство компании усердно трудится над изменением этого неблагоприятного имиджа, и в интервью с журналистами IGN руководитель внутренних студий EA Лора Миле рассказала об этом подробнее.

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

По словам Миле, на посту руководителя внутренних студий EA она поставила перед собой задачу сильнее прислушиваться к голосу игроков и вовлечь сообщество непосредственно в процесс создания игр. Именно благодаря простым игрокам, их просьбам и пожеланиям, уточняет Миле, и появился сборник Command & Conquer Remastered Collection, готовится сборник ремастеров Mass Effect Legendary Edition, был наведён порядок в Star Wars Battlefront II и многих других играх франшиз издательства.

Миле напоминает, что её путь в игровой индустрии начался с позиции простого разработчика в Westwood Studios, поэтому она лучше многих знает всю «кухню» производства игр и сложностей, с которыми приходится сталкиваться девелоперам. За годы у Миле сформировалось безграничное уважение к труду простых разработчиков, а EA старается давать своим внутренним коллективам свободу творчества.

реклама

Но свобода свободой, игроки игроками, а Electronic Arts всё же остаётся публичной компанией, в основе деятельности которой — извлечение прибыли. Поэтому зачастую издательству приходится принимать волевые решения несмотря ни на что. В целом на сегодняшний день EA стремится соблюдать баланс, при котором диктатура соседствует с «гласом народа» и творческой свободой разработчиков.