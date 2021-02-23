Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Продажи NieR Automata превысили 5,5 млн копий

Разработчики посчитали, что надо сообщать и о промежуточных этапах.
+
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое

Японское подразделение Square Enix сегодня проснулось, по понятным причинам, раньше всех, и опубликовало в своём Twitter свежую информацию о продажах NieR Automata. Итак, по самой свежей статистике, на сегодняшний день проект был куплен 5,5 миллионов раз.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
RTX 2060 - втрое дороже чем ты думаешь из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Напомним, что пять миллионов экземпляров NieR Automata было продано уже к 24 декабря прошлого года; таким образом, ещё полмиллиона копий игры были куплены меньше чем за два месяца, что весьма и весьма впечатляюще для проекта, которому сегодня исполняется четыре года.

Также стоит напомнить, что франшиза NieR в целом пользуется большим спросом: на днях стало известно о трёх миллионах загрузок мобильной NieR Re[in]carnation, а 23 апреля ожидается релиз ремастера NieR Replicant.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

square enix nier automata
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Продажи NieR Automata превысили 5,5 млн копий
+
Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 сменила разработчика, релиз игры отложен на неопределённый срок
1
Геймплейный трейлер It Takes Two от создателей A Way Out полностью посвящён разнообразию игровых механик
1
Мультиплеер Call of Duty Black Ops Cold War в честь скорого запуска зомби-режима Outbreak станет временно бесплатным
+
Сетевой режим в Watch Dogs Legion появится уже в следующем месяце
2
Энтузиаст сравнил графику оригинальной Diablo II с ремастером
15

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 25
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 205
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 46
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Цены на видеокарты продолжают расти — смотрим стоимость и анализируем последствия
58
Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат
30
Цена ключей для Windows 10 Home и Pro снижена до 1100 рублей на распродаже
Небольшой тест пассивного кулера из проекта "Ultra-silent office PC with Intel Core i7"
21
Мир Дж. Р. Р. Толкина в игровой индустрии
4
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
18
Как научиться разбираться в компьютерах и стать компьютерным энтузиастом
23
История о том, как я чуть не стал майнером, но остался геймером несмотря на выгоду и большой доход
13
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
1

Сейчас обсуждают

Gunnar
11:28
История о том, как я чуть не стал майнером, но остался геймером несмотря на выгоду и большой доход
aeolus777
11:20
респавн мобов в игре происходит ТОЛЬКО если ты из нее выходишь. не важно онлайн ты играешь или оффлайн. И так было на всех версиях, не надо чушь нести. Именно поэтому "сохранить и выйти" а не просто "...
В Battle.net появились довольно «кусачие» системные требования Diablo II Resurrected
Leshiy2371
11:20
Я вообще-то про алгоритмы писал - если использовать парашу,то и размер будет дай боже.А если применить нормальный алгоритм для упаковки,то можно прилично ужать архив с игрой,при этом не потеряв в каче...
В Battle.net появились довольно «кусачие» системные требования Diablo II Resurrected
Vadim Unknown
11:19
Согласен. Этот рост столбом ничем не отличается от предыдущего и кто-то станет долгосрочным инвестором лет на 5 и больше очень скоро.
Коррекция курсов Ethereum и Bitcoin принесла доверчивым инвесторам убытки на 4 миллиарда долларов
aeolus777
11:18
там 3д графика как бе ало
В Battle.net появились довольно «кусачие» системные требования Diablo II Resurrected
aeolus777
11:18
там рекомендованные требования для 4к
В Battle.net появились довольно «кусачие» системные требования Diablo II Resurrected
aeolus777
11:17
ты долбон? движок там абсолютно другой, это каким же слепошарым надо быть, чтобы такую чушь нести. там по сути новая игра. Какие разрабы ремастеры бесплатно рассылают, покажи? не хочешь не покупай, ид...
В Battle.net появились довольно «кусачие» системные требования Diablo II Resurrected
NiX
11:17
Я на таких сразу жалобу на авито кидаю. За спекуляции. Рекомендую тоже так делать.
Объявления о продаже видеокарт RTX 3060 уже появились на «Авито»
Kuwabara
11:16
Одна история охуительнее другой ©
История о том, как я чуть не стал майнером, но остался геймером несмотря на выгоду и большой доход
Зеновий Радеонович
11:15
ужас просто. расскажешь, как ты стратегии (жанр есть такой) на сосноли поиграешь, да и шутеры тоже.
FPS Boost будет занижать разрешение на Xbox
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем