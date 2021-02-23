Японское подразделение Square Enix сегодня проснулось, по понятным причинам, раньше всех, и опубликовало в своём Twitter свежую информацию о продажах NieR Automata. Итак, по самой свежей статистике, на сегодняшний день проект был куплен 5,5 миллионов раз.

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Напомним, что пять миллионов экземпляров NieR Automata было продано уже к 24 декабря прошлого года; таким образом, ещё полмиллиона копий игры были куплены меньше чем за два месяца, что весьма и весьма впечатляюще для проекта, которому сегодня исполняется четыре года.

Также стоит напомнить, что франшиза NieR в целом пользуется большим спросом: на днях стало известно о трёх миллионах загрузок мобильной NieR Re[in]carnation, а 23 апреля ожидается релиз ремастера NieR Replicant.