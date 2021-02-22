Сетевой режим в Watch Dogs Legion появится уже в следующем месяце
Так уж сложилось, что релиз мультиплеерного режима в Watch Dogs Legion задержался на непозволительные для подобных проектов несколько месяцев. И вот, сегодня Ubisoft наконец-то собралась с духом, отыскала у себя в загашниках совесть и объявила о том, что сетевой режим станет доступен 9 марта. Специальный видеоролик, в котором на протяжении пяти минут рассказывается о содержимом грядущего обновления, прилагается.
реклама
Сетевой режим включает в себя кооператив на четверых, специальные кооперативные задания, тактические миссии, а также PvP-режим, в котором игроки сражаются друг с другом при помощи управляемых роботов-пауков.
реклама
К сожалению, несмотря на многомесячную задержку, полностью подготовить мультиплеер релизу всё равно не удастся: 9 марта он выйдет без режима «Вторжения», которое появится в игре когда-нибудь позже.
Избранные журналисты и блогеры уже опробовали предрелизную версию мультиплеера, так что мы прикрепим ниже парочку геймплейных записей.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила