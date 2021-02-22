Так уж сложилось, что релиз мультиплеерного режима в Watch Dogs Legion задержался на непозволительные для подобных проектов несколько месяцев. И вот, сегодня Ubisoft наконец-то собралась с духом, отыскала у себя в загашниках совесть и объявила о том, что сетевой режим станет доступен 9 марта. Специальный видеоролик, в котором на протяжении пяти минут рассказывается о содержимом грядущего обновления, прилагается.

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Сетевой режим включает в себя кооператив на четверых, специальные кооперативные задания, тактические миссии, а также PvP-режим, в котором игроки сражаются друг с другом при помощи управляемых роботов-пауков.

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К сожалению, несмотря на многомесячную задержку, полностью подготовить мультиплеер релизу всё равно не удастся: 9 марта он выйдет без режима «Вторжения», которое появится в игре когда-нибудь позже.

Избранные журналисты и блогеры уже опробовали предрелизную версию мультиплеера, так что мы прикрепим ниже парочку геймплейных записей.