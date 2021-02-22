Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Сетевой режим в Watch Dogs Legion появится уже в следующем месяце

Подумаешь, несколько месяцев с момента релиза прошло.
+
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое

Так уж сложилось, что релиз мультиплеерного режима в Watch Dogs Legion задержался на непозволительные для подобных проектов несколько месяцев. И вот, сегодня Ubisoft наконец-то собралась с духом, отыскала у себя в загашниках совесть и объявила о том, что сетевой режим станет доступен 9 марта. Специальный видеоролик, в котором на протяжении пяти минут рассказывается о содержимом грядущего обновления, прилагается.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
RTX 2060 - втрое дороже чем ты думаешь из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Сетевой режим включает в себя кооператив на четверых, специальные кооперативные задания, тактические миссии, а также PvP-режим, в котором игроки сражаются друг с другом при помощи управляемых роботов-пауков.

реклама

К сожалению, несмотря на многомесячную задержку, полностью подготовить мультиплеер релизу всё равно не удастся: 9 марта он выйдет без режима «Вторжения», которое появится в игре когда-нибудь позже.

Избранные журналисты и блогеры уже опробовали предрелизную версию мультиплеера, так что мы прикрепим ниже парочку геймплейных записей.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft watch dogs legion
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Сетевой режим в Watch Dogs Legion появится уже в следующем месяце
+
Энтузиаст сравнил графику оригинальной Diablo II с ремастером
3
Фанаты выложили в Сеть «самопальный» исходный код GTA III и GTA: Vice City, но издатель игр потребовал всё удалить
2
По слухам, Sony обязательно купит создавшую ремейк Demon’s Souls студию Bluepoint Games
+
Первые 18 минут геймплея фанатского продолжения Dark Souls
1
Спустя 14 лет вышла финальная версия Lambda Wars — фанатской стратегии во вселенной Half-Life 2
+

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 24
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 204
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 46
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Моё мнение о теории необходимости подбора видеокарты к процессору
79
Цены на видеокарты продолжают расти — смотрим стоимость и анализируем последствия
55
Мощь современного железа удивляет с оглядкой на прошлое
28
Обзор смартфона BQ Aurora 6430L
6
Цена ключей для Windows 10 Home и Pro снижена до 1100 рублей на распродаже
Мир Дж. Р. Р. Толкина в игровой индустрии
4
Как научиться разбираться в компьютерах и стать компьютерным энтузиастом
20
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
13
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16
Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат
13

Сейчас обсуждают

Игорь Ииии
21:59
Ну S-ки в 2000-м поколении получили больше буста, чем переход на 3060. Бюджетный сегмент по остаточному принципу накидывали и ни дай бог карта будет близка к более дорогой модели - надо специально все...
Геймерская GeForce RTX 3060 продемонстрировала низкую скорость, обходя RTX 2060 всего на 19% в AoS
wwr222
21:59
Прикольно.Но кулер-мусор.Не важно,сколько времени уйдет на максимальный нагрев,он не справляется.
Небольшой тест пассивного кулера из проекта "Ultra-silent office PC with Intel Core i7"
Vasia
21:57
В сборке №2 оперативную память забыл включить в стоимость
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
terenty79
21:57
в регионах на авито нормальных цен нет. с авитодоставкой ни один вменяемый человек связываться не будет. с алика же процы приходят исправные и влюбой регион доставляют. белые машинист нормальные матер...
Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат
KOHAGEN
21:55
Его можно всовывать и высовывать, всовывать и высовывать =)
Фанаты выложили в Сеть «самопальный» исходный код GTA III и GTA: Vice City, но издатель игр потребовал всё удалить
Renegade1979
21:55
Нет, это аналог за MSPR в районе 300, типа 1066 (2060 стоила как 1070). А народу подавай ближе к 200, а там затычки были на 3-4 Гб до выхода всякой 1660. Потом по стиму видно, топы 1060 2 версии, 1660...
Рекомендованные цены на GeForce RTX 3060 стартуют с 500 долларов, а магазины получают большие партии
Мегавольт
21:52
Чето дешево както. если у меня пароли от 20 знаков. Мешок думаю еще пригодится)
МВД закупит приборы для взлома смартфонов за 41 миллион рублей
Bare_Metal
21:46
>от 400 долларов Нафиг не надо.
Meizu 18 получит Snapdragon 870, Android 11, 120-Гц дисплей и будет стоить от 400 долларов
Юрий Канискин
21:45
Херня все эти тесты.Не может 10900к выдовать 1400 в тесте если у меня 10850к выдаёт 1600 и 9000 слишним точно не помню.Мать Асус хиров 12, память G-Skill 4133...
Бюджетный 6-ядерный Core i5-11400 обошёл 10-ядерный Core i9-10900K в одноядерном тесте Geekbench
Dimkovski
21:44
А что с этим кодом делать? Какой смысл?
Фанаты выложили в Сеть «самопальный» исходный код GTA III и GTA: Vice City, но издатель игр потребовал всё удалить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем