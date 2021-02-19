Valheim продолжает демонстрировать успех, которому может позавидовать большинство. С момента выхода проекта в раннем доступе не прошло и трёх недель, а количество проданных копий уже превысило три миллиона, о чём с нескрываемым чувством гордости сообщили разработчики из Iron Gate.

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Напоминаем, что Valheim представляет собой «выживач» в огромном вдохновлённом скандинавской мифологией фэнтезийном мире, где нашему персонажу необходимо мастерить орудия труда, строить себе жилище, добывать еду и ресурсы, чтобы затем спокойно исследовать местность и выслеживать боссов, при уничтожении которых герою даются специальные благословения.

В Steam игра обладает «крайне положительным» 96-процентным пользовательским рейтингом, что, в общем-то, говорит само за себя.