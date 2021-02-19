Разработчики из студии Rebellion сообщили о том, что их зомби-боевик Zombie Army 4 Dead War, посвящённый очередному истреблению нацистской армии, но уже в виде несколько раз оживших полусгнивших трупов, выполнил свои обязательства перед Epic Games Store и стал доступен на просторах всеми любимого Steam.

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Стоит отметить, что за год, который Zombie Army 4 Dead War провела в Epic Games Store, игра получила два сезона обновлений. В Steam-версии они все представлены сразу и по умолчанию. Третий сезон станет доступен в этом году.

В честь Steam-релиза разработчики временно установили на свой проект 10-процентную скидку, так что вплоть до 25 февраля включительно приобрести Zombie Army 4 Dead War можно будет за 837 рублей.