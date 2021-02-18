Портал Video Games Chronicle (далее VGC), который частенько публикует инсайдерские материалы, впоследствии оказывающиеся правдой, сообщил о том, что Konami поручила некой японской студии производство новой части культовой серии Silent Hill. По информации издания, проект намереваются анонсировать этим летом, но сколько времени он находится в производстве и как долго ещё ждать его релиза — пока неизвестно.

реклама

анонсы и реклама RTX 3090 появилась в продаже - смотри цену Хорошая цена на 3070 в Ситилинке Еще одна 3070 и дешевле 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Как передаёт VGC, над игрой работает не коллектив новичков, а хорошо всем известная студия. Это, в теории, должно сузить область догадок.

Стоит отметить, что слухи о работе над новой — даже несколькими новыми — частями серии Silent Hill ходят уже очень давно, но пока что не находили реального подтверждения. Единственно верный выход в данной ситуации — ждать и надеяться на лучшее, но и к худшему готовиться тоже не помешает.