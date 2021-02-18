СМИ: новая Silent Hill будет представлена летом
Портал Video Games Chronicle (далее VGC), который частенько публикует инсайдерские материалы, впоследствии оказывающиеся правдой, сообщил о том, что Konami поручила некой японской студии производство новой части культовой серии Silent Hill. По информации издания, проект намереваются анонсировать этим летом, но сколько времени он находится в производстве и как долго ещё ждать его релиза — пока неизвестно.
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Как передаёт VGC, над игрой работает не коллектив новичков, а хорошо всем известная студия. Это, в теории, должно сузить область догадок.
Стоит отметить, что слухи о работе над новой — даже несколькими новыми — частями серии Silent Hill ходят уже очень давно, но пока что не находили реального подтверждения. Единственно верный выход в данной ситуации — ждать и надеяться на лучшее, но и к худшему готовиться тоже не помешает.
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