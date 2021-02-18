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Выход обновления для Fallout 76 задержится из-за аномальной непогоды в Техасе

Из-за рекордно холодной погоды и метелей многие разработчики остались без света.
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Штат Техас, США, продолжает бороться с последствиями рекордно низких для местного климата температур, снегопада и ветра. Пострадала и представленная в штате индустрия разработки игр, в частности, территориально расположенное в городе Остин одно из подразделений Bethesda Game Studios, отвечающих за разработку Fallout 76.

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Как сообщил ведущий разработчик проекта Джефф Гардинер, рекордная непогода вынудила студию, разработчики которой сидят по домам в условиях пандемии, задержать выход очередного обновления для Fallout 76. Дело в том, что многие сотрудники студии остались без света, водопровода и просто борются с холодом в городах, при строительстве которых столь аномально суровые климатические условия попросту не закладывались в проект.

В настоящее время невозможно сказать, когда конкретно удастся выпустить обновления для Fallout 76, и Гардинер просит игроков набраться терпения и войти в положение разработчиков.

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Напомним, Техас уже несколько дней выживает в условиях абсолютно рекордных для штата морозов и метелей, в результате которых ветрогенераторы, на долю которых приходится до четверти всей выработки электроэнергии в штате, были остановлены, что привело к сбоям в электроснабжении десятков тысяч домов.

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bethesda softworks bethesda game studios fallout 76
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