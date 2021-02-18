«Средневековая GTA» Rustler выходит сегодня в раннем доступе Steam
Разработчики из Jutsu Games совместно с Modus Games представили релизный трейлер Rustler — игры пародии на GTA, действие которой происходит в условном Средневековье. В представленном видео нам в очередной раз напомнили, чем можно будет заняться в Rustler. Этот проект с сегодняшнего дня доступен в раннем доступе Steam, выход полноценной версии случится когда-нибудь потом.
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Итак, главный герой Rustler — обычный Парень, он бандит и этим всё сказано. Ему приходится заниматься делами, которыми привык заниматься типичный герой GTA, но только с поправкой на эпоху. То есть, угонять лошадей, грабить караваны и убегать от полицейских всадников с мигалками.
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В Rustler обязательно будет шутливый сюжет с отсылочками и боевые стычки на мечах. Заинтересованные могут прямо сейчас скачать специальное демо Rustler, которое в сюжетном плане является предысторией к основной игре. Зато бесплатное.
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