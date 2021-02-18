Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

«Средневековая GTA» Rustler выходит сегодня в раннем доступе Steam

Трейлер прилагается.
+
Много 3060 Ti в наличии, смотри цены
RTX 3080 в наличии но втрое дороже рек цены
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
RTX 3070 Asus Gaming не особо и дорого в Ситилинке
Много самых дешевых 3070 в Ситилинке

Разработчики из Jutsu Games совместно с Modus Games представили релизный трейлер Rustler — игры пародии на GTA, действие которой происходит в условном Средневековье. В представленном видео нам в очередной раз напомнили, чем можно будет заняться в Rustler. Этот проект с сегодняшнего дня доступен в раннем доступе Steam, выход полноценной версии случится когда-нибудь потом.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3090 появилась в продаже - смотри цену
Хорошая цена на 3070 в Ситилинке
Еще одна 3070 и дешевле
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Итак, главный герой Rustler — обычный Парень, он бандит и этим всё сказано. Ему приходится заниматься делами, которыми привык заниматься типичный герой GTA, но только с поправкой на эпоху. То есть, угонять лошадей, грабить караваны и убегать от полицейских всадников с мигалками.

реклама

В Rustler обязательно будет шутливый сюжет с отсылочками и боевые стычки на мечах. Заинтересованные могут прямо сейчас скачать специальное демо Rustler, которое в сюжетном плане является предысторией к основной игре. Зато бесплатное.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

rustler jutsu games modus games
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Разработчик назвал свой коллектив Very Positive и получил бан в Steam за манипуляцию пользовательскими отзывами
+
«Средневековая GTA» Rustler выходит сегодня в раннем доступе Steam
+
Авторы Baldur’s Gate 3 раскрыли детали крупнейшего обновления игры: более 50 тысяч изменений и новый класс персонажа
2
Анонсирована Farathan — вдохновлённая серией Gothic ролевая игра, которую разрабатывают два человека
6
Xbox Series X|S получили функцию FPS Boost, позволяющую добиться значительного увеличения FPS в играх прошлого поколения
5
Состоялся релиз градостроя Nebuchadnezzar в сеттинге древней Месопотамии
3
В No Man’s Sky появилась возможность приручать инопланетных животных
2

Интересные материалы

Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 183
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 154
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 57
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Добыча Эфира на видеокартах может стать невыгодной уже в 2021 – последствия перехода на Ethereum 2.0
95
5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
122
Как The Elder Scrolls 4: Oblivion играется в 2021 году
60
Сравниваем производительность Windows 10 Pro и LTSC - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
31
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Весенняя распродажа ключей – Windows 10 Pro за 600 рублей
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
7
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
5

Сейчас обсуждают

x.7
11:09
Жесть ты одинокий нудный задрот. Найди себе друзей уже или бабу заведи. От меня тебе че надо?
ZOTAC удалила провокационное сообщение с рекламой майнинг-фермы из видеокарт GeForce RTX 3070
Алексей Иванов
11:09
За 30 себе оставь,
5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
Miki_Sambrero
11:08
Учитывая что платформа последняя, и новее процов туда не поставишь. Лучше брать 5800х
Хватит ли 6 ядер для современных игр — Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 5900X в тесте Hardware Times
nazgulsh
11:06
и как это в принципе можно отследить? )
Видеокарты по завышенным ценам нерентабельны в майнинге Эфира – выбираем самую выгодную модель
ivvy1000
11:03
Для честного теста надо было выставить одинаковые частоты. 5900х буститься лучше, чем 5600х.
Хватит ли 6 ядер для современных игр — Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 5900X в тесте Hardware Times
Alex1976_2003
11:02
Феня совсем уже из экселя не вылазит, хоть бы цены актуальные глянул))
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
Евгений Васильев
10:59
Лет 5 назад перешел на употребление беленькой, с тех пор вообще на все вещи смотрю с улыбкой!
GeForce RTX 3080 протестировали с пассивным охлаждением — за тишину придётся доплатить почти $800
Дмитрий Яскевич
10:57
Владею i5-10400f. Слишком вкусный проц на уровне i7-8700 на Новом сокете и меньшим тепловыделением. Задумался об апгрейде. Например на i7-10700k. А то че как лошара на i5?? В итоге пришёл примерно к т...
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
wwr222
10:57
Может от игры зависит?
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
Xrona666
10:57
То что АМД дороже это да, но ни о какой более комфортной производительности речи не идёт т.к. в играх она у них равная хоть и с оговорками. А в реальных условиях там и вовсе в гпу всё упрётся.
Хватит ли 6 ядер для современных игр — Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 5900X в тесте Hardware Times
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем