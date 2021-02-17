Кевин Мик, представитель команды разработчиков Mass Effect Legendary Edition, рассказал в интервью изданию Game Informer о запланированных изменениях в боях с боссами. Их упростят в отдельных моментах и нашпигуют дополнительными точками автосохранения. В качестве наглядного примера Кевин привел битву с Матриархом Бенезией из первой Mass Effect. В том сражении у игрока практически не было укрытий, а сама локация для битвы была очень узкой.

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Разработчик подтвердил, что геймдизайн этого сражения оставляет желать лучшего: укрытий не было, а добавить их тогда не представлялось возможным из-за ограничений по ширине помещения. Именно поэтому у игрока не получалось выстраивать стратегию битвы, вместо этого полагаясь на одно лишь везение и знание «таймингов».

Так вот, в ремастер-версии Mass Effect этот аспект поправят: локацию сделают в два раза шире, а также расставят новые точки для укрытия. Более того, подобному пересмотру подвергнутся и остальные сражения, где игроки испытывали больше всего неудобств. Авторы обещают не забывать про баланс, ведь с укрытиями и изменением локаций можно так напортачить, что все битвы станут простыми и неинтересными. Зато добавленные точки автосохранения позволят игрокам избегать лишних пробегов по локациям после неудачного сражения.

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Mass Effect Legendary Edition поступит в продажу 14 мая на PC и консолях.