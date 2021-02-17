До начала полностью виртуальной версии Blizzcon, которая в начале этого года станет заменой для BlizzCon 2020, проведение которой в традиционном формате, по понятным причинам, было невозможно, остаются считанные дни, поэтому нет ничего удивительного в том, что в Сеть уже потихоньку начинают просачиваться инсайдерские подробности мероприятия.

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Инсайдер Kaiser499, у которого имеются связи среди организаторов BlizzConline, сообщил, что в рамках мероприятия фанатов творчества Blizzard ждут следующие анонсы:

World of Warcraft: The Burning Crusade Classic;

Diablo II Resurrected;

Аддон-расширение к Hearthstone;

Дата выхода Diablo Immortal;

Возможен анонс (или несколько) для мобильных платформ (предположительно, игра, в которой будут сражаться питомцы из Warcraft);

Новые герои и карты, а также небольшое введение в сюжет Overwatch 2;

Показ нового класса и области игрового мира Diablo IV.

Наибольший интерес, естественно, вызывает пункт Diablo II Resurrected, за которым, скорее всего, скрывается тот самый ремастер или даже ремейк культовой классики, информация о существовании которого гуляет по Сети с поразительной регулярностью.

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Напомним, что церемония открытия BlizzConline, на которой и ожидаются все главные анонсы Blizzard, начнётся 20 февраля в 01:00 по московскому времени и продлится чуть больше часа. Сам же фестиваль продлится до 21 февраля.