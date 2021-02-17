Если вы закупились консолью нового (уже текущего) поколения, ещё помните про существование такой игры, как Marvel’s Avengers, и, более того, даже являетесь заядлым игроком в неё, то у разработчиков из Crystal Dynamics для вас хорошие новости: 18 марта для игры выйдет соответствующее «некстгенное» обновление. Сопутствующий трейлер, включающий в себя запечатлённые на PlayStation 5 кадры, прилагается.

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Разработчики не стали вдаваться в подробности обновления, заявив лишь, что игроков ждут улучшенная графика и частота кадров, полная поддержка современных консольных контроллеров, значительно снизившееся время загрузки, улучшенная разрушаемость и детализация героев.

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Вместе с выходом обновления Marvel’s Avengers получит DLC с Соколиным Глазом, который пополнит список игровых персонажей.