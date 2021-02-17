«Некстгенное» обновление Marvel’s Avengers выйдет уже через месяц
Если вы закупились консолью нового (уже текущего) поколения, ещё помните про существование такой игры, как Marvel’s Avengers, и, более того, даже являетесь заядлым игроком в неё, то у разработчиков из Crystal Dynamics для вас хорошие новости: 18 марта для игры выйдет соответствующее «некстгенное» обновление. Сопутствующий трейлер, включающий в себя запечатлённые на PlayStation 5 кадры, прилагается.
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Разработчики не стали вдаваться в подробности обновления, заявив лишь, что игроков ждут улучшенная графика и частота кадров, полная поддержка современных консольных контроллеров, значительно снизившееся время загрузки, улучшенная разрушаемость и детализация героев.
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Вместе с выходом обновления Marvel’s Avengers получит DLC с Соколиным Глазом, который пополнит список игровых персонажей.
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