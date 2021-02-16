Компания Rebellion перед скорым релизом Evil Genius 2: World Domination открыла предзаказы а также дала понять, что будет входить в стандартное и расширенное издание игры. А в новом ролике впервые был продемонстрирован публике режим песочницы — ранее мы его не видели, честно-честно.

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Начнём с наполнения изданий. Всего их будет два: Стандартное и Deluxe. Обычную версию проекта разрешается сейчас предзаказать за 652 рубля (это со скидкой 10%). Deluxe-версия с учётом 10%-й скидки за предзаказ обойдётся в 976 рублей. Оно будет поинтереснее из-за дополнительных бонусов, а именно: сезонный абонемент и предмет «Северное сияние».

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В рамках сезонного абонемента владельцы Evil Genius 2 станут получать специальный контент, подача которого будет разбита на сезоны. Представленный абонемент рассчитан только на первый сезон, туда войдёт:

набор предметов для обустройства логова;

два набора прихвостней;

два набора помощников;

набор компаний.

Примечательно, что разработчики проекта обещают и бесплатный контент, но о его деталях расскажут, видимо, как-нибудь потом. Кстати, если вы решитесь расстаться с деньгами сейчас, то Rebellion дополнительно подарит вам несколько важных внутриигровых предметов, они помогут быстрее освоиться на злодейском поприще. Владельцы оригинальной Evil Genius могут рассчитывать на дополнительные 5% скидки за предзаказ.

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Наконец, режим песочницы — тут всё понятно из названия. Игрок волен неспеша отстраивать базу, не взирая на ограничения сюжетной кампании и тонкости прокачки. Познакомиться с режимом можно с помощью нового трейлера.