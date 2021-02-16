Авторы Evil Genius 2: World Domination запустили предзаказы и раскрыли детали сезонного пропуска
Компания Rebellion перед скорым релизом Evil Genius 2: World Domination открыла предзаказы а также дала понять, что будет входить в стандартное и расширенное издание игры. А в новом ролике впервые был продемонстрирован публике режим песочницы — ранее мы его не видели, честно-честно.
реклама
Начнём с наполнения изданий. Всего их будет два: Стандартное и Deluxe. Обычную версию проекта разрешается сейчас предзаказать за 652 рубля (это со скидкой 10%). Deluxe-версия с учётом 10%-й скидки за предзаказ обойдётся в 976 рублей. Оно будет поинтереснее из-за дополнительных бонусов, а именно: сезонный абонемент и предмет «Северное сияние».
реклама
В рамках сезонного абонемента владельцы Evil Genius 2 станут получать специальный контент, подача которого будет разбита на сезоны. Представленный абонемент рассчитан только на первый сезон, туда войдёт:
- набор предметов для обустройства логова;
- два набора прихвостней;
- два набора помощников;
- набор компаний.
Примечательно, что разработчики проекта обещают и бесплатный контент, но о его деталях расскажут, видимо, как-нибудь потом. Кстати, если вы решитесь расстаться с деньгами сейчас, то Rebellion дополнительно подарит вам несколько важных внутриигровых предметов, они помогут быстрее освоиться на злодейском поприще. Владельцы оригинальной Evil Genius могут рассчитывать на дополнительные 5% скидки за предзаказ.
реклама
Наконец, режим песочницы — тут всё понятно из названия. Игрок волен неспеша отстраивать базу, не взирая на ограничения сюжетной кампании и тонкости прокачки. Познакомиться с режимом можно с помощью нового трейлера.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила