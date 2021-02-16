Компания Microsoft занялась тестированием своего облачного игрового сервиса xCloud в веб-версии. Планируется, что он будет работать в браузерах Google Chrome и Microsoft Edge на PC, iOS и iPadOS.

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Информацию о тестировании разместило издание TheVerge. Инсайдеры издания также рассказали, что данное тестирование считается внутренним, ведь в нём заняты только сотрудники Microsoft, но в скором времени состоится публичный запуск веб-версии.

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Android мы не упоминали выше, так как там веб-версия xCloud в режиме «беты» работает ещё с прошлого года. На самом деле, веб-версия сервиса для PC и iOS практически идентична той, что используется для Android: есть лаунчер с рекомендациями игр, где дополнительно реализована возможность вернуться к недавним играм и есть доступ к проектам из Xbox Game Pass Ultimate.

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Версия для iOS не была запущена одновременно с Android-версией из-за правил платформы, которые Microsoft пришлось обходить с помощью специального приложения для браузера.

При запуске игры приложение переходит в полноэкранный режим и требует наличие подключённого геймпада. Скриншоты с закрытого тестирования xCloud тоже есть, вы можете их просмотреть в этом материале.