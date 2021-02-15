В «королевской битве» Hyper Scape от Ubisoft стартовало испытание, которое игрокам придётся очень долго выполнять
Компания Ubisoft представила новый трейлер Hyper Scape под названием «История Аса», одновременно с этим была запущено специальное глобальное испытание. Молодого Аса интересует семейная реликвия ятай, в поисках которой он обращается к тёте Тико. Последняя готова ему помочь, но просит сначала разобраться с мистером Рэдом.
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В чём суть самого испытания: игрокам сообща нужно устранить пять миллионов врагов. И при достижении этой цели они получат «Протянутую руку» оружие ближнего боя. На наш субъективный взгляд, данное испытание вряд ли кто исполнит в ближайшем будущем, если исполнит вообще. Hyper Scape испытывает серьёзные проблемы с популярностью, и получить в такой ситуации награду «Протянутая рука» будет очень сложно.
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Но Сама Ubisoft смотрит на вещи более позитивно: за два дня количество убийств перевалило отметку в 640 тысяч.
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