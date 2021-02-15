Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Легендарный медиаплеер VLC получит в этом году версию 4.0 с новым интерфейсом и поддержкой онлайн-видео

Разработчики припасли много чего интересного.
+
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
Хорошая цена на 3070 в Ситилинке
Еще одна 3070 и дешевле

В этом году медиапроигрывателю VLC исполнилось 20 лет — популярную программу скачали более 3,5 миллиардов раз, и, не смотря на серьёзный возраст, развитие данного продукта даже не думает замедляться. Так, работа над версией 4.0 почти завершена, стабильная версия должна выйти в ближайшие месяцы. В новой редакции VLC пользовательский интерфейс будет переработан с нуля, но важные нововведения на этом не заканчиваются. Ключевое готовящееся новшество — Moviepedia Project, огромная база данных фильмов, которая позиционируется как конкурент IMDb с моделью участия пользователей в стиле Википедии.

реклама

анонсы и реклама
Распродажа памяти в Регарде
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Компьютер за 798 000р - смотри что за зверь
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU

Новая версия VLC также будет больше ориентирована на воспроизведение видео напрямую из Интернета, полагаясь на расширения для поиска стороннего контента. Команда поддержки также работает над версией VLC, которая будет работать внутри браузера (на основе технологии WebAssembly). Безопасность станет основным приоритетом в новой версии 4.0. Жан-Батист Кемпф (Jean-Baptiste Kempf), президент фонда VideoLAN, рассматривает выпуск видеосервиса с реализованной поддержкой рекламы (аналогичный Plex, запущенному в 2019 году) как способ поддержки проекта.

реклама

Издание The Protocol, в котором сообщается о прогрессе разработки VLC 4.0, содержит подробную историю проекта: как он начался, с какими юридическими проблемами столкнулся, какие у его создателей планы на будущее. Там, например, есть информация, что разработчики хотят отправить капсулу времени на Луну.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

vlc videolan
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Легендарный медиаплеер VLC получит в этом году версию 4.0 с новым интерфейсом и поддержкой онлайн-видео
+
NVIDIA выпустила плагин для Unreal Engine 4, упрощающий внедрение DLSS в играх
+
В 2020 году пользователи увеличили траты по самым популярным мобильным приложениям с подпиской на 34% до $13 млрд
+
Выживач Valheim вторую неделю подряд удерживает лидерство в чарте продаж Steam
+
Google собирается выпустить в Stadia более 100 игр до конца года
+
Techland опровергла слухи о продаже студии
4

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 46
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 134
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 153
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 35
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 57

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как стать майнером без лишних вложений – реальный доход домашней фермы на GeForce RTX 2070 Super
46
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700 ХТ
3
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
+
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor RX 6900 XT Red Devil с увеличенным лимитом
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Viking
+
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
+

Сейчас обсуждают

skydan
16:45
А я думаю, ты работаешь беруном Врот
Первые жалобы на высокий процент брака процессоров AMD появились в сети
REY_B_
16:44
Если продукт лучше, то при марже в 30 процентов, премия на качество в цене ещё 30%, даёт удвоение прибыли. - Так что, был бы хороший продукт! А вот прибыль у Интел падает в очередной раз.
Intel массово снижает цены на CPU Comet Lake 10-го поколения в связи со скорым запуском Rocket Lake
Анатолий Молдаванов
16:43
Ох,любитель битв,не получается свой псевдоним написать по-русски?Согласен,звучит как-то не удачно:"ФениксОС".
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700 ХТ
Александр Капустин
16:43
Там кажется говорилось, если даже чистильщики обуви говорят, что нужно покупать акции, тогда точно надо их продать
После повышения цены Эфира до 1800 долларов майнеры раскупили видеокарты даже за 200 000 р
MEX-74
16:42
А кто в итоге бракоделы, AMD или TSMC?
Первые жалобы на высокий процент брака процессоров AMD появились в сети
skydan
16:41
Как же так? =))) А если серьёзно, то АМД подтвердила свой издревле закрепившийся статус - медленно, горячо и глючно.
Первые жалобы на высокий процент брака процессоров AMD появились в сети
REY_B_
16:41
Так Интел свою увеличит, рынок насытится и цены у АМД упадут. - Школьный курс экономики.... Которую никто не учил....
Intel массово снижает цены на CPU Comet Lake 10-го поколения в связи со скорым запуском Rocket Lake
tarick
16:41
Одного не понимаю, причем тут локальные биржи к битку? Вывести в фиат на бирже и перевести через международные платежные системы себе на счет - в чем проблема?
После повышения цены Эфира до 1800 долларов майнеры раскупили видеокарты даже за 200 000 р
Dmitriy Yakovlev
16:40
Ну кто-то даёт по месту, кто-то по возможности выехать в ЕС.
Илон Маск предложил Владимиру Путину поговорить через приложение Clubhouse
Anvik
16:40
Какой раз уже все это проходят)))) Тоже пару раз майнил и фермы содержал. Вывод из всего этого один - вовремя выйти на пике и вовремя на хаях распродать все железо, пока китайские миллиардеры не решил...
Как стать майнером без лишних вложений – реальный доход домашней фермы на GeForce RTX 2070 Super
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем