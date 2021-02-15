В этом году медиапроигрывателю VLC исполнилось 20 лет — популярную программу скачали более 3,5 миллиардов раз, и, не смотря на серьёзный возраст, развитие данного продукта даже не думает замедляться. Так, работа над версией 4.0 почти завершена, стабильная версия должна выйти в ближайшие месяцы. В новой редакции VLC пользовательский интерфейс будет переработан с нуля, но важные нововведения на этом не заканчиваются. Ключевое готовящееся новшество — Moviepedia Project, огромная база данных фильмов, которая позиционируется как конкурент IMDb с моделью участия пользователей в стиле Википедии.

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Новая версия VLC также будет больше ориентирована на воспроизведение видео напрямую из Интернета, полагаясь на расширения для поиска стороннего контента. Команда поддержки также работает над версией VLC, которая будет работать внутри браузера (на основе технологии WebAssembly). Безопасность станет основным приоритетом в новой версии 4.0. Жан-Батист Кемпф (Jean-Baptiste Kempf), президент фонда VideoLAN, рассматривает выпуск видеосервиса с реализованной поддержкой рекламы (аналогичный Plex, запущенному в 2019 году) как способ поддержки проекта.

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Издание The Protocol, в котором сообщается о прогрессе разработки VLC 4.0, содержит подробную историю проекта: как он начался, с какими юридическими проблемами столкнулся, какие у его создателей планы на будущее. Там, например, есть информация, что разработчики хотят отправить капсулу времени на Луну.