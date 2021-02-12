The Medium получила обновление, повышающее производительность игры
Не секрет, что название игры The Medium вкупе с её техническим состоянием на релизе стало полем для сочинения столь искромётных шуток, что от возникшего огненного шторма юмора хотелось бежать без оглядки. Разработчики учли критику и постепенно трудятся над решением неполадок. Так, сегодня к The Medium применили обновление версии 1.1, главным пунктом в котором стали оптимизации производительности.
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Помимо повышения производительности обновление также исправляет различные ошибки, в том числе приводившие к вылетам игры на рабочий стол, улучшает режимы работы камеры в некоторых локациях, решает проблемы с вылетами игры при загрузке сохранений, «чинит» звук и оптимизирует эффекты трассировки лучей.
Напомним, что The Medium вышла в конце января и полностью окупилась за первые же сутки после релиза. Более того, несмотря на проблемы технического характера, пользовательский рейтинг The Medium в Steam составляет 88 %. Иными словами, проект достойный и, если бы не вышеописанные неполадки, то наверняка преодолел бы 90-процентный рубеж.
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