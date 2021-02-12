Опубликованы системные требования Biomutant
В Steam появились системные требования Biomutant, который готовится к релизу 25 мая нынешнего года на PC и консолях. Сложно сказать, насколько эта информация правдивая, ведь в магазине Valve разработчики иногда публикуют предварительные сведения, но более правдивой информации у нас, к сожалению, нет.
реклама
Итак, минимальные требования выглядят следующим образом:
- процессор: AMD FX-8350 или Intel Core i5-4690K;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 380;
- 25 Гбайт свободного места на накопителе.
Рекомендованные требования следующие:
- процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 1600;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или AMD Radeon RX 590;
- 25 Гбайт свободного места на накопителе.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила