Для оригинальной Star Wars Battlefront II выпустили новый патч, но почти сразу откатили, так как он ломал игру
Вчера оригинальная Star Wars Battlefront II, вышедшая в 2005 году, неожиданно получила свежее обновление, которое, по плану, должно было обеспечить игре совместимость с современными разрешениями экранов, а также добавить поддержку новых игровых контроллеров.
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К сожалению, патч разработчики, по всей видимости, не проверяли, поэтому после его применения игроки начали жаловаться на многочисленные проблемы: ошибки в интерфейсе, «плавающий» размер субтитров и даже вылеты на рабочий стол.
Как следствие, под давлением сообщества версию Star Wars Battlefront II пришлось оперативно откатить на последнюю рабочую. Долго ли будут ремонтировать обновление, пока неизвестно.
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