Авторы платформера Little Nightmares II напомнили о его скором релизе с помощью трейлера
Издательство Bandai Namco готовит к релизу приключенческую игру-платформер Little Nightmares II, по такому случаю был выпущен специальный трейлер. Нам также дополнительно дали понять, что продажи оригинального проекта по состоянию на декабрь 2020 года превысили отметку в 3 миллиона копий. Для такой нишевой игры — очень хороший результат.
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Если вы для себя ещё не решили, стоит ли знакомиться с Little Nightmares II, то первые оценки прессы помогут определиться с выбором. В данный момент на агрегаторе рецензий Metacritic у данного платформера средний рейтинг ровняется 84 баллам из 100 возможных, всего опубликовано 19 рецензий. Критики хвалят продолжение Little Nightmares за тягучую атмосферу, интересные визуальные эффекты, уместные хоррор-элементы и чарующий саундтрек. Коротенькие реплики из рецензий есть и в самом релизном трейлере — разработчики вставили их, потому что так все делают. А вот претензии ко второй части остались такими же, как и в прошлый раз: проблемы с камерой и «просадки» в темпе повествования.
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Напомним, Little Nightmares II расскажет нам историю нового персонажа по имени Моно. Герою составит кампанию Шестая из оригинальной игры, но управлять ей не дадут. Проект выходит в продажу 11 февраля на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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