Ubisoft рассказала об успехах в минувшем финансовом квартале
Очередь публикации отчёта по итогам третьего квартала текущего финансового года добралась и до Ubisoft. По понятным причинам, французам, как и практически всем представителям игровой индустрии, есть, чем похвастать. В частности, за отчётный период доход Ubisoft превысил миллиард евро, а за девять месяцев финансового года — 1,755 млрд евро. Рост составил 54,6 % по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, что, безусловно, не может не радовать руководство компании.
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Ubisoft в прошлом году стала лидером среди сторонних издателей по количеству продаж игр на всех основных платформах. Если брать в расчёт только платформы нового поколения, то Ubisoft находится на втором месте, за что не в последнюю очередь следует благодарить Assassin’s Creed Valhalla (рекордные стартовые продажи в истории франшизы), Watch Dogs Legion и Immortals Fenyx Rising.
Благодаря вышеуказанным AAA-проектам за третий финансовый квартал Ubisoft зафиксировала рекордное количество уникальных игроков.
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Доли платформ в структуре дохода Ubisoft слегка поменялись. Так, если в 2019/2020 финансовом году на долю PC приходилось 27 % продаж игр компании, то в 2020/2021 финансовом году — уже 23 %. 34 % продаж приходятся на консоли PlayStation 4 и PlayStation 5, 21 % — на Xbox One и Xbox Series и 11 % — на Nintendo Switch. Мобильные и «другие» устройства в сумме обеспечивают Ubisoft 11 % дохода.
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