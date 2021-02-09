Чародейка Йеннифэр стала главной героиней нового путешествия в карточной игре «ГВИНТ»
Разработчики карточной игры «ГВИНТ» предлагают игрокам отправиться в очередное путешествие, ведь именно так здесь принято называть каждый новый сезон боевого пропуска. Грядущее путешествие является уже четвёртым по счёту и посвящено оно чародейке Йеннифэр, одной из пассий Геральта.
реклама
Боевой пропуск в «ГВИНТ» — дело привычное и отработанное, схема его прохождения почти ничем не отличается от пропусков из других игр. Есть две шкалы: бесплатная и премиальная. За продвижение по линейке прогресса полагаются различные игровые бонусы: рамки, анимированные аватары, скины на монеты, рубашки для карт, и кое-что по мелочи. При покупке доступа к премиум-шкале прохождение каждого этапа пропуска сулит получение бонусов из обеих шкал, вот и вся премудрость. Прохождение боевого пропуска возможно в режиме подбора, а также в обычном и сезонном режимах. Уровней тут припасено аж 100, поэтому максимальное количество плюшек получит тот игрок, кто героически пройдет все этапы.
реклама
Для покупателей премиум-шкалы разработчики припасли особый бонус, который будет начислен сразу же после покупки, без необходимости участвовать в матчах. Речь идёт о новой модели лидера — Йеннифэр, которая будет присутствовать на поле боя на протяжении всей партии. Модель лидера разрешат подвергать кастомизации — костюмчики вешать, предметы разные и аксессуары.
реклама
Представьте себе, это тоже ещё не всё. Раз в неделю в игре будут появляться наборы сюжетных заданий, раскрывающих важную информацию о самой Йеннифэр. Если такие задания выполнять, то продвигаться по шкале прогресса получится быстрее.
А теперь давайте обсудим, что же премиального просит купить CD Projekt RED. Будут два комплекта. Более дешёвый стоит 749 рублей — он содержит в себе доступ к шкале и облик к Йениффэр. Вариант подороже обойдётся в 1879 рублей, за него дадут содержимое базового комплекта плюс открытые 25 уровней и 20 украшений.
реклама
За дополнительной информацией следует пройти на официальный сайт проекта. Четвёртое путешествие закончится одновременно с сезоном Эльфов, после этого награды станут недоступными.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила