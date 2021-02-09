Electronic Arts покупает за $2,1 миллиарда компанию Glu Mobile — крупного разработчика и издателя мобильных игр
Компания Electronic Arts объявила о покупке Glu Mobile — крупнейшего разработчика мобильных игр. Новость официальная, она даже появилась на сайте EA, а сумма сделки составит $2,1 миллиарда. Glu Mobile поможет Electronic Arts расширить своё влияние на рынке мобильных игр.
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По поводу расширения влияния на рынке мобильных развлечений генеральный директора EA Эндрю Уилсон дал более развёрнутый комментарий. В издательстве уверены, что такая сделка поможет участвующим сторонам дополнять друг друга при создании игр в разных жанрах и для разных демографических групп. Опыт Glu Mobile по части настройки монетизации в Electronic Arts и вовсе считают бесценным, это позволит последней улучшить систему условно-бесплатного распространения спортивных и казуальных проектов. Здесь думающий игрок недовольно сморщится и правильно сделает.
Если всё пойдёт по плану и Комиссия по ценным бумагам США одобрит сделку, то она должна быть закрыта уже в июне 2021 года. Glu Mobile — компания, в штате которой числится около 800 сотрудников, из них почти 500 являются разработчиками. Glu занимается не только производством, но и изданием игр.
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