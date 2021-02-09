В конце февраля игроки в Minecraft Dungeons посетят местный аналог ада
Mojang продолжает снабжать ролевой проект Minecraft Dungeons новым контентом. Так, уже 24 февраля игра получит дополнение под говорящим названием Flames of the Nether, которое на русский язык можно перевести как «Пламя Нижнего мира».
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Согласно описанию, в дополнении Flames of the Nether игроков ждут шесть новых ответственных заданий, в рамках которых привычные игровые биомы предстанут перед ними в ранее невиданном свете. В аддоне появятся новые артефакты, виды оружия и снаряжения. Параллельно с выпуском дополнения разработчики также применят к игре крупное обновление, которое значительно расширит «эндгейм» Minecraft Dungeons.
Напомним, что Нижний мир (Nether) в Minecraft — это параллельное измерение, в котором бурлят озёра лавы, льются огненные реки, отказывают системы навигации, а вокруг бродят опаснейшие монстры. До определённого времени во внутренних файлах игры данный мир назывался Адом (Hell), что, в общем-то, было совершенно справедливо.
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